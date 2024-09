Cafôfo pede subsídio de apoio ao transporte de mercadorias entre Porto Santo e Madeira

O líder do PS, Paulo Cafôfo, defendeu, esta tarde, que o Governo Regional deve criar um subsídio de apoio ao transporte de mercadorias entre o Porto Santo e a Madeira, medida que considera ser "uma necessidade urgente, tendo em conta os sobrecustos associados à dupla insularidade da ilha". A posição foi assumida durante uma visita à Expo Porto Santo, na qual participou também o deputado Miguel Brito, natural do Porto Santo.

“São por demais conhecidas as dificuldades sentidas pelos comerciantes, quer na importação das mercadorias que ali comercializam, quer na exportação dos produtos produzidos na ilha e que são importantes para acrescentar valor e volume de negócios às suas atividades”, declarou Cafôfo, sublinhando que o executivo madeirense tem de criar urgentemente este subsídio, por forma a apoiar os cidadãos portossantenses e, dessa forma, ajudar a tornar a economia local mais robusta e resiliente e fazer com que a população tenha acesso a produtos mais baratos.

Uma nota divulgada pelo PS refere que o dirigente socialista aproveitou para destacar o facto de as empresas do Porto Santo, à semelhança do que acontece com as dos concelhos do norte da Madeira, poderem usufruir presentemente de mais benefícios fiscais, graças à proposta dos deputados socialistas aprovada na Assembleia da República, que integra o Porto Santo e o norte da ilha da Madeira na lista dos territórios de baixa densidade. Trata-se, como evidenciou, de uma medida fundamental, que veio contribuir para atenuar as disparidades existentes no território, numa tentativa de combater o despovoamento que afeta estas localidades. “Como podemos constatar, o Governo da República do PS, por proposta do PS-M,adeira avançou com medidas e incentivos importantes para estes empresários. Agora, é fundamental que o Governo Regional também faça a sua parte”, rematou Paulo Cafôfo.