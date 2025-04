Sabia que havia possibilidade de prolongar o teleférico do Funchal até ao Pico do Areeiro?

Os primeiros passos para a construção do teleférico do Funchal deixaram em aberto várias possibilidades. Um dos primeiros planos passava por construir uma das estações de partida no Parque de Santa Catarina e outro era, no futuro, prolongar o percurso até ao Pico do Areeiro.

Na edição de 8 de Abril de 1997, o DIÁRIO avançava com os pormenores desse mesmo projecto. A empresa que viesse a ganhar o concurso é que seria responsável por esses pormenores. Como se sabe, a verdade é que uma das estações de partida localiza-se na zona do Almirante Reis, na Zona Velha do Funchal. No entanto, o projecto inicial previa que essa fosse implementada ou no Parque de Santa catarina ou no Caminho do Comboio.

O objectivo passava por “preparar o Funchal para o próximo milénio”. “A rentabilidade do investimento terá de ser feita pela empresa ou consórcio que venha a ganhar o concurso internacional”, indicava uma fonte ligada ao processo, que garantia ainda que, caso fosse essa a pretensão, era possível que o percurso de estendesse até ao Pico do Areeiro. Para isso, era preciso colocar uma estação de partida na zona do Terreiro da Luta e uma outra no Parque Ecológico do Funchal.