Homem detido por roubo por esticão no Funchal tinha mandado de detenção pendente

Um homem de 39 anos foi detido pela PSP, no passado dia 4 de Abril, na sequência de um roubo por esticão ocorrido na Rua Major Reis Gomes, no Funchal. O alerta para a PSP dava conta de que o suspeito tinha fugido do local, rumo ao Parque de Estacionamento do Edifício 2000.

Segundo dá conta uma nota à imprensa, os meios policiais foram accionados para o local, tendo encontrado o homem que correspondia à descrição do suspeito. Após uma revista, revelou ter em sua posse uma avultada quantia monetária, na sua cintura, que posteriormente admitiu ser fruto do roubo por esticão. "Igualmente nas imediações do local foi recuperado um saco azul com objetos da vítima", indica.

O reconhecimento do suspeito foi feito pela vítima e duas testemunhas. "A quantia roubada ascendia que ascendia a mais de 1.600 euros, e a chave da viatura do lesado, foram-lhe imediatamente entregues", indica a PSP.

A apresentação do detido a 1.º interrogatório judicial deu-se no dia seguinte à ocorrência, tendo o mesmo sido constituído arguido e ficado sujeito a termo de identidade e residência. Porém, e por ter um Mandado de Detenção pendente para cumprimento de pena, no âmbito de um outro processo-crime, foi o suspeito conduzido ao Estabelecimento Prisional do Funchal.



"O sucesso desta intervenção deveu-se à pronta atuação policial, mas sem o alerta dado pelo cidadão que presenciou o roubo, muito provavelmente, não teria sido possível a recuperação do dinheiro roubado. A segurança é uma responsabilidade de todos e só a boa colaboração entre a polícia e o cidadão permite que se alcancem estes bons serviços", indica a PSP.