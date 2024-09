PSD diz que JPP bloqueia redução de impostos

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira realizou, hoje, uma iniciativa em Santa Cruz, com o objectivo de destacar o compromisso contínuo do Governo Regional na redução sucessiva e progressiva dos impostos desde 2015.

Segundo os social-democratas, a acção pretendeu, ainda, evidenciar a incoerência dos partidos da oposição, neste caso do JPP, "que, apesar de se dizer a favor da redução fiscal, bloqueia medidas concretas de redução de impostos no município onde governa".



O deputado Brício Araújo sublinhou a consistência do PSD Madeira no cumprimento das promessas eleitorais, particularmente no que toca à política fiscal.

"Queremos aqui realçar o percurso do PSD em termos de redução fiscal. O PSD tem vindo, em termos de governação regional, a reduzir impostos desde 2015 e anunciou, já para esta legislatura, a redução máxima das taxas de IRS em todos os escalões," declarou.

Brício Araújo acrescentou que esta redução "é um compromisso que está assumido e que vem na linha daquilo que tem sido concretizado pelo PSD ao longo destes últimos anos".

No entanto, o social-democrata lamentou a falta de coerência do JPP que impede a concretização destas políticas em Santa Cruz onde está no poder.

Lamentamos que outros partidos, que a nível regional exercem funções na oposição, nos sítios onde governam, não concretizem aquilo que dizem nos cartazes a nível de redução de impostos". Brício Araújo

O deputado referiu-se especificamente ao caso de Santa Cruz, onde o PSD propôs a devolução de uma maior percentagem do IRS aos munícipes, uma medida que diz ter sido bloqueada pelo JPP.

"Tivemos aqui uma proposta do PSD para a devolução de mais IRS aos munícipes de Santa Cruz e o JPP chumbou essa proposta e continua a devolver apenas 1% de IRS. Podia devolver os 5% de IRS aos munícipes de Santa Cruz, tal como faz o Funchal e a Calheta, e chumbou essa proposta," destacou o porta-voz.

Brício Araújo criticou, também, a incoerência e a injustiça da postura do JPP, especialmente durante a pandemia, "quando manteve a devolução mínima de IRS, apesar das dificuldades enfrentadas pela população".

Não compreendemos, porque primeiro demonstra incoerência do JPP, um partido que diz que é a favor da redução de impostos, mas quando tem a oportunidade de os reduzir, não o faz". Brício Araújo

Brício Araújo reiterou que "é fundamental que as pessoas fiquem com mais rendimentos".

Concluiu, dizendo que esta iniciativa do PSD Madeira vem reforçar a mensagem de que, ao contrário dos partidos da oposição, o PSD tem cumprido o seu compromisso de redução fiscal, contribuindo para o alívio da carga tributária e para a melhoria das condições de vida dos madeirenses.

"Os partidos da oposição, nos cartazes, dizem que são a favor da redução fiscal, mas, depois, quando têm oportunidade de deixar mais rendimentos nas pessoas, não o fazem e, inclusivamente, bloqueiam", rematou.