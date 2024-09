62 aves madeirenses participam no Campeonato Internacional Exóticos

Partiu hoje, do Aeroporto internacional Cristiano Ronaldo, uma comitiva de 62 aves madeirenses, rumo ao 10.º Campeonato Internacional Exóticos 'COM - Sado 24', que se realiza no pavilhão desportivo da Escola Luisa Todi, em Setúbal.

Nesta prova com cerca de 1.500 aves, de criadores nacionais e internacionais, a Madeira tem a provação de, junto dos seus criadores, renovar a notoriedade que tem alcançado ao longo dos últimos anos. Esta iniciativa, por parte da Associação Ornitológica da Madeira, vem reforçar a dinâmica desportiva internacional da colectividade.

Em representação da AOM, foram as aves de Alexandre Camacho, Carlos Renato Santos, Emanuel Barros, Francisco Andrade, João Fernandes, João Paulo Teixeira, José Baptista, José Aldónio Nóbrega e Tiago Abreu.

João Fernandes, presidente da direcção da Associação refere que é "mais uma excelente representação regional que parte da Associação Ornitológica da Madeira".

"Graças aos excelentes criadores/associados que temos, que continuamente, têm enfrentado todas as dificuldades que a vida insular nos traz, principalmente pelo alto custo das viagens destas aves a concursos em território nacional. E, além disso, estamos certos que a representação terá uma palavra a dizer no desenrolar das classificações do Campeonato Internacional, contudo para nós é já uma grande vitória alcançar estes marcos de representatividade, que nos motiva para os grandes desafios que aí vem, como o Campeonato Internacional, que iremos organizar em Outubro próximo", afirmou.