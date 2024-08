O primeiro clássico da I Liga terminou com uma vitória do Sporting CP sobre o FC Porto por 2-0, num jogo decidido já na fase final da partida.

Com golos de Gyokeres, aos 72 de grande penalidade, e de Geny Catamo, aos 90+3, os leões descolam no primeiro lugar isolado com mais 3 pontos, nesta que foi a 4.ª jornada da competição.