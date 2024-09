Carro incendiou-se na via rápida

Um automóvel incendiou-se esta quinta-feira na via rápida, no sentido Funchal- Ribeira Brava, na zona dos Viveiros, no túnel Quinta da Palmeira.

Oito elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local, com uma viatura pesada de combate a incêndios e uma ambulância, mas quando lá chegaram as chamas já tinham sido extintas pelo proprietário do veículo com recurso a um extintor de serviço.

O incêndio está a provocar um forte congestionamento no trânsito.