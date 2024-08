Madeirense, José Eduardo Franco, encerra II Colóquio Internacional no Brasil

Esta sexta-feira, dia 30 de Agosto, termina o II Colóquio Internacional da SIEJ no Brasil, sobre 'A “política de santidade e os ideais de vida perfeita dos Jesuítas (1540 aos dias actuais)', na Faculdade de Formação de Professores da UERJ.

Este evento científico é promovido pela Sociedade Internacional de Estudos Jesuítas (SIEJ), com sede em Paris, contará com a presença do célebre historiador francês Pierre Antoine Fabre da EHESS de Paris e Presidente desta sociedade científica mundial dedicada ao estudo científico da Companhia de Jesus, que profere a conferência de abertura deste colóquio.

A conferência de encerramento deste evento está a cargo do historiador madeirense José Eduardo Franco, que é também o Vice-Presidente da Sociedade Internacional de Estudos Jesuítas.

O tema da conferência de José Eduardo Franco, está subordinado ao título “'São Francisco Xavier: Usos e significados da construção de um santo da Proto-Globalização'.

Tivemos acesso ao texto deste conferencista que, entre outras passagens, explica: “Os santos são para a Igreja modelos de coerência evangélica que esta valida a alto nível através seu magistério pontifício, mas são ao mesmo tempo a sua consciência crítica. Ao longo dos tempos os santos assumiram-se, silenciosamente ou tonitruantemente, como profetas e espelhos críticos do distanciamento entre a instituição igreja e o ideal evangélica de vida proposto por Jesus Cristo. São referências para a Igreja acertar o caminho nos descaminhos da sua história e também apresentam-se, com o seu exemplo, como um ideal de humanização, mostrando um horizonte mais alto e mais profundo à vida dos seres humanos na demanda de sentido.”