70 jovens participam no 3.º Encontro de Universitários Madeirenses

O III Encontro de Universitários Madeirenses (EUMA) arrancou, esta manhã, no Museu da Electricidade da Madeira, contando com a participação de cerca de 70 jovens de diversas áreas.

A sessão de abertura contou com a presença de diversos convidados, entre eles a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, que destacou a juventude como sendo, "sem dúvida, o alicerce da nossa Região", considerando que é nela que reside "a força, a inovação e a visão que mudarão o futuro".

Organizado pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC), este evento de dois dias de palestras e actividades eforça a importância da formação complementar e do fortalecimento da comunidade universitária na Região. "Apesar de muitos jovens universitários se encontrarem de férias, isso não os impede de participar nestes momentos de aprendizagem e troca de experiências", referiu a organização.

A parte da manhã ficou marcada por temas como Sustentabilidade, os Jovens na Europa e um networking com entidades de voluntariado e associativismo.

O EUMA estender-se-á pela tarde e até ao dia de amanhã, onde para além do programa científico, também terá um convívio no Centro de Juventude do Funchal de forma a promover a interação social entre os participantes.