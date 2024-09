Jorge Silas é o novo treinador do Marítimo

Jorge Silas vai ser o sucessor de Fábio Pereira no comando técnico do Marítimo.

De acordo com o que o DIÁRIO apurou, o treinador, de 48 anos, já se encontra nas instalações verde-rubras e, o anúncio oficial deverá surgir nas próximas horas.

O 'timoneiro' natural de Lisboa encontra o emblema maritimista na 10.º posição, com um total de cinco pontos conquistados em quatro jogos disputados.

Esta será a sua segunda experiência na II Liga, após ter orientado o Mafra, na temporada transata, tendo terminado em nono lugar.

No patamar mais alto do futebol português, o técnico conta com passagens pelo Belenenses, B SAD, Sporting e Famalicão e, ainda, com uma experiência no Chipre, ao serviço do Limassol.

Jorge Silas já representou o Marítimo, enquanto jogador, na temporada 2004/2005, cedido pelos ingleses do Wolverhampton.