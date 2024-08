‘Homem agredido na Rua das Fontes’. Este foi o título da notícia publicada neste domingo, 25 de Agosto, a dar conta que um homem havia sido agredido durante a madrugada naquele local. Rapidamente, nas redes sociais, começaram a aparecer diversos comentários sobre esta situação, que relatam ser algo recorrente.

“Outro mais ???? Até quando”, “É impressão minha, ou volta e meia temos notícias de gente agredida nessa rua??”, “Normal”, “Arroz novamente” e “Já podem mudar o nome da rua para Rua da Pancadaria” são alguns dos comentários deixados na página do Facebook do DIÁRIO relativamente à notícia.

Mas será que isto corresponde à verdade? Partindo da expressão utilizada pelo leitor, "volta e meia", questiona-se se realmente "Volta e meia” há agressões na Rua das Fontes?

Por "volta e meia" entende-se como algo que ocorre com frequência, mas de modo irregular.

Não existe nenhum número divulgado pela Polícia de Segurança Pública a confirmar esta situação. No entanto, um indicador que poderá confirmar a veracidade desta informação são as notícias publicadas a dar conta de agressões nesta rua em específico. Assim, de modo a avaliar a situação, recorremos ao arquivo do DIÁRIO e do JM para apurar quantas notícias foram publicadas desde o início do ano sobre esta situação.

No arquivo colocamos a expressão ‘Rua das Fontes’.

Vejamos os resultados:

Desde o início do ano foram publicadas 18 notícias a dar conta de agressões na Rua das Fontes. Importa referir que, durante a pesquisa, foram desconsideradas notícias que relatavam pessoas feridas vítimas de quedas e de alcoolismo.

É possível apurar, através desta recolha de informação, que em todos os meses existiram notícias sobre agressões, sendo Junho o mês que mais ocorrências foram noticiadas/verificadas. Confirma-se também que o número de notícias publicadas, por mês, tem aumentado ao longo do ano.

Verifica-se, ainda, que há o registo de mais do que uma agressão na mesma noite.

A 14 de Junho o DIÁRIO deu conta que vários empresários, desta conhecida rua da baixa funchalense, estiveram reunidos com a autarquia local e enviaram um ofício ao comandante da Polícia de Segurança Pública a solicitar mais policiamento.

Empresários da Rua das Fontes solicitam policiamento gratificado

Afirmavam que era “urgente” existir polícias para controlar a noite madeirense para evitar episódios de violência. “Os donos dos bares vão assumir os custos para tornar a Rua das Fontes mais segura”, relatava, na altura, um empresário.

Também a 31 de Maio deste ano, o DIÁRIO realizou um ‘Fact Check’ com o título ‘Haverá razões para achar que a Rua das Fontes no Funchal é violenta à noite?’, onde foi efectuado um levantamento de notícias, publicadas no DIÁRIO e no JM, nos últimos 10 anos, com a expressão ‘Rua das Fontes’ e a palavra ‘pancadaria’ e/ou ‘violência’.

Foram registadas 28 notícias na altura. “Apesar disso, a existência de 28 notícias, ao longo de dez anos, também indicia que não se está perante um local em que a violência seja algo de constante”, destacava-se, verificando-se que, no entanto, que são mais frequentes os episódios que conduzem à percepção de que a Rua das Fontes é um local de violência na noite.

Estes dados demonstram que tem crescido desde o início do ano o número de notícias de episódios de violência na Rua das Fontes, por isso a impressão do leitor do DIÁRIO sobre se existirem “volta e meia” notícias de pessoas agredidas nessa rua é verdadeira.