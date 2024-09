Saída e entrada da Via Rápida em Gaula vão estar em obras

A Direção Regional de Estradas informa que será necessário encerrar ao trânsito no próximo sábado, 7 de Setembro, os ramos da Via Rápida 1, mais precisamente a saída 18 no nó de Gaula, sentido Ribeira Brava-Machico, entre as 8h00 e as 13h00, e a entrada 18 no nó de Gaula, sentido Ribeira Brava-Machico, entre as 13h00 e as 18h00.

"O encerramento é necessário para a realização dos trabalhos de pavimentação da ER204, no âmbito da empreitada 'PAMUS - Requalificação da Rede Viária Regional - Zona Leste - Fase II'", acrescenta a entidade do Governo Regional.

"Sugere-se o uso do nó anterior ou do nó seguinte da VR1 para obter as melhores alternativas", aconselha. "Agradecemos desde já a compreensão dos utentes para os incómodos que este condicionamento venha a causar, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local", acrescenta.

E ainda diz que "os trabalhos poderão sofrer alterações em função das condições atmosféricas".