Tradição da apanha das açucenas leva madrugadores ao Campanário

Ainda que a Capela do Bom Despacho, na freguesia de Campanário, seja o centro da festa deste fim-de-semana, hoje ainda de madrugada, muita gente madrugou para convívio com música, dança, comes e bebes, numa tradição da apanha das açucenas da Festa de Nossa Senhora do Bom Despacho. A festa prolonga-se pelo de hoje até dia 30 de Setembro.

"Roni de Melo, Álvaro Florença, Os Galáxia e Amigos da Música são alguns dos artistas e bandas que enriquecem o cartaz do arraial, ao qual está associada a tradição madrugadora da apanha das açucenas para decoração da capela e embelezamento da sua envolvente", conforme já contamos no 'freguesias.dnoticias.pt'.

No caso em concreto do vídeo partilhado para o Mundo, ocorre na 'Poncha do Nelson' nas Fontainhas.