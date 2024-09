Bijuteria com fio de arame chega ao Campanário

Cerca de 50 peças de bijuteria criadas com um fio de arame e uma agulha de croché compõem a nova exposição inaugurada ontem no Espaço do Artesão, no Campanário. O trabalho artístico pertence à madeirense Teresa Nóbrega, artesã certificada pelo Instituto do Bordado e Artesanato da Madeira que se dedica a esta arte há mais de uma década.

A abertura contou com a presença de elementos do executivo que tem apostado na dinamização deste espaço que projeta a cultura, as tradições e o artesanato.

Nesta exposição há colares, pulseiras, anéis, pregadeiras, brincos e molas para o cabelo, feitos de uma forma original, a pensar na elegância de quem as vai usar. Há ainda uma pequena coleção criada com arame banhado a prata.

O público-alvo são os turistas que estão mais abertos ao trabalho manual e acabam por valorizar as peças, embora os residentes já comecem a mostrar abertura para o artesanato contemporâneo.

A marca ‘Tery Criations’ está presente nos Armazéns do Mercado, no Funchal, onde Teresa Nóbrega tem uma loja. Contudo, até 25 de novembro pode ser apreciada no Campanário graças a um convite que foi aceite “de coração aberto” para dar a conhecer a mais pessoas os acessórios que cria com paixão.

“Faço isto há 11 anos e atualmente é a minha profissão a tempo inteiro”, explica a artesã que se mostra realizada em termos profissionais. “Na Madeira sou a única a trabalhar desta forma e igual a mim ninguém faz porque a técnica e a inspiração são minhas e não dos outros”, refere. A inspiração vem de quase tudo, desde “flores, folhas, mar e cores para que cada peça carregue um bocadinho da ilha e um pouco da minha energia positiva”.

Aos que visitarem esta exposição da ‘Tery Criations’, a artesã deixa uma certeza. “apareçam e vão ficar impressionados com o que se consegue fazer com um fio de arame e uma agulha de croché”.

Em simultâneo, foi também inaugurada a exposição de peças em madeira ‘Tanoaria Madeira Segmentada Torneada’, da autoria de Emanuel Severino que está em exibição neste mesmo espaço.