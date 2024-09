Teatro Feiticeiro do Norte apresenta 'Um drama de cozinha para um país fascista '

O Teatro Feiticeiro do Norte apresenta entre 3 a 5 de Outubro, às 21 horas, 'Um drama de cozinha para um país fascista', de Martim Pedroso, pela Nova Companhia.

A peça, com a duração de 90 minutos e classificada para maiores de 16 anos, parte do mito de Medeia, na versão da tragédia de Eurípides baseada na clivagem entre as duas personagens principais do conflito: Medeia - a estrangeira, e Jasão - o grego.

"Nesta simples equação, a que estamos, para todos os efeitos, habituados, juntamos o ponto de vista dos dois filhos que, já depois do assassinato da jovem noiva do pai e umas horas antes destes serem assassinados pela própria mãe, ainda lhes é concedido algum tempo de existência e lugar de fala. Nesta fracção muito racionada do tempo da duração do próprio espectáculo, entre os assassinatos de Medeia, oferecemos a possibilidade ao público de poder entender melhor o que se passou e qual a perspectiva que a dramaturgia nunca conheceu: o ponto de vista dos filhos que tentam sobreviver a uma relação abusiva entre pai e mãe", refere o teatro numa nota enviada.

A peça será apresentada pela Nova Companhia.

O espectáculo tem o valor de 10 euros para o público em geral e 5 euros para os descontos. Os ingressos estarão à venda 15 minutos antes da peça. Podem, ainda, ser reservados através do e-mail [email protected] e através do contacto telefónico 933 936 243.

A Teatro Feiticeiro do Norte é, em 2024, uma estrutura financiada por: República Portuguesa - Cultura / Direcção-Geral das Artes, Câmara Municipal do Funchal e Governo Regional da Região Autónoma da Madeira - Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia / Direção Regional de Inovação e Gestão e Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura / Direção Regional da Cultura.