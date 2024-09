PAN Madeira apresenta queixa na UNESCO

O Partido PAN Madeira anuncia que vai apresentar uma queixa formal à UNESCO, em resposta à autorização do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) para a realização de uma festa de casamento no Fanal, área integrada na Floresta Laurissilva, classificada como Património Mundial da Humanidade.

"A Laurissilva da Madeira, uma das joias mais valiosas do património natural da ilha, tem sido alvo de sucessivas decisões que atentam contra a sua preservação. A permissão para a realização de eventos privados em áreas de sensibilidade ecológica demonstra uma total falta de noção da importância da defesa deste património, que é de todos e que deve ser protegido de forma intransigente", diz Válter Ramos, dirigente do partido.

Refere o PAN que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, "continua sem qualquer noção sobre a riqueza deste património, defendendo que o IFCN continue a autorizar atividades de caráter privado em áreas protegidas, sem uma análise crítica e responsável dos impactos ambientais. A falta de respostas claras por parte do IFCN e a postura permissiva do Governo Regional são inaceitáveis".

"O Governo Regional e o IFCN não aprendem ou simplesmente não querem aprender com os erros cometidos nos últimos meses. Não permitiremos que ocorram atropelos deste tipo à nossa natureza. A desvalorização de uma festa em plena Laurissilva é inaceitável e reflete um desrespeito total pelo património que é de importância mundial." - sublinha Válter Ramos, Comissário Politico do PAN Madeira.

O dirigente critica ainda o "silêncio" do PS-Madeira. "Muito gosta de comentar as ações do PAN em defesa da Laurissilva, mas revela-se, uma vez mais, incongruente. Enquanto criticam o nosso partido, os seus próprios autarcas participam nestes eventos privados e promovem festas públicas, como os Fachos, em pleno período de risco de incêndio", sustenta.