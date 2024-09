Madeira com excesso de mortalidade em Julho

No mês de Julho último, a Madeira registou mais óbitos e menos nascimentos do que no período homólogo do ano passado, chegando mesmo a ser apontado excesso de mortalidade em 21,5%.

Os números hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística (DREM) apontam para um aumento de 7% no que toca aos óbitos e uma diminuição de 8,9% no que toca ao número de nados-vivos.

Especificando, a DREM dá conta de que em Julho deste ano morreram 230 pessoas na Madeira, o que se traduz em mais 15 óbitos do que os verificados no mesmo período do ano transacto. Mas, no somatório dos primeiros sete meses, os números de 2024 estão abaixo dos de 2023. Até Julho último, morreram, na Madeira, 1.493 pessoas, menos do que 148 do que no período homólogo, o equivalente a -9%.

Posto isso, aquele organismo público regional refere que “a avaliação do ‘excesso de mortalidade’, que compara os óbitos do mês em referência (230 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (189 óbitos, em média), mostra que houve um excesso de mortalidade de 21,5%, reflectindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido sempre inferior ao valor registado em Julho de 2024", podemos ler na informação divulgada.

Neste mesmo mês, nasceram dois fetos-mortos, não se registando qualquer óbitos com menos de um ano.

Saldo natural volta a ser negativo

O mês de Julho de 2024 fica, também, marcado por um saldo natural negativo, cenário que vem sendo habitual nos últimos meses. De acordo com a DREM, a Madeira contou 133 nados-vivos, correspondendo a uma quebra de 8,9% relativamente ao mês homólogo de 2023 (menos 13 nascimentos). No somatório dos primeiros sete meses deste ano, com 981 nascimentos, as contas são, ainda assim, favoráveis ao ano corrente, já que se contam dois nados-vivos a mais do que no ano passado (+0,2%).

Da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 97 indivíduos em Julho de 2024, mais penalizador que no mês homólogo, no qual se registou o valor de -69. Nos primeiros sete meses de 2024, o valor acumulado do saldo natural foi de -512, apresentando um desagravamento relativamente ao observado no mesmo período de 2023 (-662). Direcção Regional de Estatística da Madeira

Ainda no que toca às estatísticas vitais, merece referência que, no sétimo mês de 2024, se celebraram 131 casamentos, correspondendo a uma quebra de 3% relativamente ao número de casamentos realizados em Julho de 2023 (menos quatro casamentos). De Janeiro a Julho, foram celebrados 616 casamentos, mais 34 (+5,8%) do que no período homólogo.