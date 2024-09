João Reis e Eduardo Alvarez Hamilton assumem cooperação como factor-chave do sucesso da CAI

João Reis e Eduardo Alvarez Hamilton assumem que a cooperação tem sido, ao longo do tempo, um dos factores-chave para o sucesso da CAI, criada há 30 anos.

Está a decorrer a conferência ‘O passado na construção da competitividade do CAI', inserida na Cruise Atlantic Islands Conference 2024 (CAI), na Sala da Assembleia Municipal do Funchal. Esta conferência tem como oradores Juan Francisco Martin, Ex-Director Comercial (Ilhas Canárias); João Reis, ex-presidente da APRAM; Eduardo Alvarez Hamilton, ex-CEO da Hamilton & CO (Ilhas Canárias); Franklim Spencer, Sócio-gerente da RS Consult. A moderação está a cargo de Ricardo Miguel Oliveira, Director Geral Diário de Notícias da Madeira.

O ex-presidente da APRAM assume que desde o início que a cooperação foi essencial para levar a ‘bom porto’ a CAI. Numa primeira fase, o projecto seguiu sem apoios para levar em frente o projecto. Entretanto, os apoios foram chegando, nomeadamente do Governo Regional, por forma a que também se chegasse a Cabo Verde e, mais recentemente, aos Açores. A CAI quando começou contava apenas com a Madeira e Canárias.

Por seu lado, Eduardo Alvarez Hamilton, ex-CEO da Hamilton & CO, assume que Madeira e Canárias cedo perceberam a importância de unir estes destinos, uma vez que a distância era curta, havendo maior facilidade de ligação. Há 30 anos, quando foi lançado o CAI, o lema era “o segredo mais bem guardado”, uma forma de dar a conhecer estes destinos portuários.