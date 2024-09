No painel (E)enviroment - esforço de todos por um bem maior comum - Manuel Ara Oliveira, director regional do Ambiente e Mar, recuou até Dezembro de 2019 quando a presidente da Comissão Europeia apresentou o 'European Green Deal' falando de crescimento da Europa. Mas, entretanto, surgiu a pandemia e segundo o governante isso não travou a visão da Europa, no âmbito de ter um continente mais verde e mais equilibrado.

“Em qual dos R’s devemos apostar? Na Recuperação ou na Resiliência”, perguntou Ara Oliveira. Na sua opinião a aposta deve ser na resiliência “porque estaremos a acrescentar futuro”. Terá custos políticos, indagou.

O governante considera que as “populações estão mais informadas e estão mais preocupadas com as questões ambientais” e menos com a construção de infraestruturas, dando exemplo de rotundas.

“A Madeira é um território complexo de definir mas mais complexo é compatibilizar interesses (…) temos dado passos significativos”, disse. “É preciso coragem e temos de mudar paradigmas”.