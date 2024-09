Arguidos vão ser presentes a juiz esta tarde no Funchal

Ao contrário do que havia sido inicialmente noticiado, os arguidos da operação 'AB INITIO' vão ser presentes, esta tarde, a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal do Funchal.

A Polícia Judiciária realizou, na terça-feira, sete detenções (que entretanto passaram para oito) e a execução de 43 mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias na Madeira.

A operação denominada 'AB INITIO' está relacionada com suspeitas da prática dos crimes de participação económica em negócio, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, prevaricação e financiamento proibido de partidos políticos.

De acordo com a Procuradoria-Geral estão sob investigação “pelo menos 25 procedimentos concursais realizados entre 2014 e 2020, envolvendo, sem IVA, um montante total superior a um milhão de euros”, revela.

Procuradoria-Geral confirma investigação de 25 concursos de mais de um milhão de euros PGD de Lisboa fala de suspeitas de simulação de procedimentos para empolar custos de forma a "saldar dívidas de um partido político resultantes de campanha eleitoral"

Conforme noticiou o DIÁRIO, os detidos pela PJ no âmbito da operação 'Ab Initio' são o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, o ex-secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, o ex-director regional da Agricultura, Paulo Santos, os empresários Humberto Drumond e Miguel Nóbrega, duas funcionárias da Secretaria Regional da Agricultura, Daniela Rodrigues e Cecília Aguiar, e ainda Bruno Freitas, presidente do IASaúde.

Humberto Vasconcelos, Carlos Teles e Paulo Santos entre os detidos pela PJ Segundo o DIÁRIO apurou, os detidos pela PJ no âmbito da operação 'Ab Initio' são o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, o ex-secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, o ex-director regional da Agricultura, Paulo Santos, os empresários Humberto Drumond e Miguel Nóbrega, e ainda duas funcionárias da Secretaria Regional da Agricultura, Daniela Rodrigues e Cecília Aguiar.