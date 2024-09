RS Consult foi muitas vezes criticada por apostar no turismo de cruzeiros de Cabo Verde

Franklim Spencer, Sócio-gerente da RS Consult, de Cabo Verde, assume que o turismo de cruzeiros tem vindo a crescer, embora de início não tenha existido uma grande aposta por parte do Governo.

Está a decorrer a conferência ‘O passado na construção da competitividade do CAI', inserida na Cruise Atlantic Islands Conference 2024 (CAI), na Sala da Assembleia Municipal do Funchal. Esta conferência tem como oradores Juan Francisco Martin, Ex-Director Comercial (Ilhas Canárias); João Reis, ex-presidente da APRAM; Eduardo Alvarez Hamilton, ex-CEO da Hamilton & CO (Ilhas Canárias); Franklim Spencer, Sócio-gerente da RS Consult. A moderação está a cargo de Ricardo Miguel Oliveira, Director Geral Diário de Notícias da Madeira.

O empresário desde o início quis acompanhar a CAI, porque ficou ciente que o turismo de cruzeiro podia ser interessante para Cabo Verde, embora não existisse muito conhecimento sobre o assunto. O arquipélago quis primeiro tomar conhecimento sobre o negócio, para depois poder aplicá-lo.

Cabo Verde foi muitas vezes criticado por investir no turismo de cruzeiros. Só em 2014 é que o Governo cabo-verdiano quis realizar um estudo sobre este assunto.

Os oradores desta conferência assumiram que a participação em encontros e grandes conferências era sempre uma grande aposta por parte da CAI, que se queria dar a conhecer no mercado, promovendo os destinos.

As companhias de cruzeiro começaram a notar diferença com a promoção que foi feita pela CAI. A aposta era forte por parte dos seus membros, que queriam armadores para posicionar barcos nestas zonas da Macaronésia. Eduardo Alvarez Hamilton assume que não existiam tantos barcos, há 30 anos, pelo que o posicionamento das embarcações na Madeira e Canárias era um processo mais complicado.