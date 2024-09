Cabo Verde inaugura estação para usar água do mar na agricultura

O Governo cabo-verdiano inaugurou hoje a primeira fase de um programa de mobilização de água do mar para a agricultura, através de dessalinização, para atacar o problema da aridez do arquipélago.

O programa "vai permitir que a agricultura não esteja dependente do período das chuvas", referiu o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, em São Domingos, arredores da capital, Praia.

Cabo Verde é um arquipélago árido em que a chuva costuma cair entre julho e outubro, mas em quantidades reduzidas.

A estação de tratamento de água do mar para campos agrícolas, retirando o sal, que foi hoje inaugurada, está localizada no município de São Domingos e estará ligada a sistemas de rega para apoiar até 1.200 beneficiários, segundo dados do Governo, fazendo com que as zonas agrícolas tenham um incremento de 883.300 metros cúbicos de água por ano.

A estação de dessalinização funciona com energia gerada através de painéis solares, o que vai baixar os custos do processo, assinalou o primeiro-ministro.

"Estamos a desenvolver projetos semelhantes noutros locais", como em Santa Cruz (também na ilha de Santiago), que estará "operacional em breve", e nas ilhas de São Vicente, Santo Antão (município de Porto Novo), Boa Vista e Maio, referiu.

As obras nas diferentes ilhas representam um investimento de 42 milhões de euros e são fruto da cooperação com a Hungria, explicou Ulisses Correia e Silva.

O Programa de Mobilização de Água para Agricultura (PMAA) alinha-se com vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), tais como a erradicação da pobreza e da fome.