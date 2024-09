XX Festival de Teatro Machico traz muitas novidades

O Grupo de Teatro de Machico (GTM) está a preparar a sua XX edição Festival de Teatro, que decorrerá ao longo do mês de Outubro e que este ano se prolonga até ao primeiro fim de semana de Novembro.

“A história deste festival está ligada à história do Fórum Machico, pois que tem o seu início, uma semana após a sua inauguração. Uma sala tão encantadora, tinha de ter um festival de teatro, e foi mesmo o GTM, o primeiro grupo madeirense a pisar o seu palco, em Julho de 2005”, lê-se na nota à imprensa.

O teatro não é a imitação da vida, é a própria vida, portanto é todo o nosso querer que está em jogo. A nossa vontade, a nossa determinação, a nossa coragem, a nossa capacidade criativa, a nossa sensibilidade, o nosso sentido estético… enfim, no teatro precisamos de nós próprios em toda a nossa dimensão. Precisamos de rasgar preconceitos, de assumir desafios, construir um espírito empreendedor… isso é também essencial à vida.

Nesta XX edição, procurámos diversificar os estilos, desde a comédia, drama temos a commedia dell’arte bem como o teatro de marionetas, refere a organização, que tentou levar o teatro às diferentes freguesias do concelho, “mas deparamos com a falta de meios técnicos adequados às apresentações, por isso decidimos concentrar tudo no Fórum Machico, pois que é uma sala de excelência para os espetáculos cénicos”.

As entradas para o evento têm um custo de 4€00, com exceção de ‘Une histoire vraie’, que por ser um grupo profissional será de 10€00. O Festival de Teatro de Machico tem o apoio da Secretaria Regional da Economia, turismo e Cultura, do Município de Machico, da Junta de Freguesia de Machico e pelo INATEL.

Programa XX Festival de Teatro de Machico

1 out – 17h00 - Exposição sobre as atividades no 20.º aniversário do GTM no hall do Fórum Machico

5 out – 21h00 - Teatro Experimental Camacha - "TRÍVIA - Rumores e (des)Amores de uma commedia dell'arte".

12 out – 21h00 - Balugas – A Furgoneta - Balugãs-Barcelos

19 out – 21h00 - Teatro Vez - Um dia Especial - Arcos de Valdevez

20 out – 18h00 - Ajidanha - Obrigado Sr. Zé - Idanha-a-Nova

26 out – 21h00 - Gato, SA – Une Histoire Vraie – V N Santo André.

2 nov – 21h00 - Alegoria da Caverna–Ecos e Sombras – Grupo de Teatro de Machico