PAN alerta para a crescente insegurança na Madeira

O Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Madeira manifestou a sua profunda preocupação face à crescente sensação de insegurança que se tem instalado na cidade do Funchal e em várias outras freguesias da ilha.

Numa nota enviada à imprensa, o partido dá nota de "diversos relatos de tentativas de assalto e carjacking em diferentes zonas do Funchal e arredores, o que reforça a urgência de uma intervenção imediata e efica"z.

"Na passada sexta-feira à noite, registou-se uma tentativa de carjacking na zona do Livramento, Funchal, envolvendo uma jovem, um incidente similar ocorreu recentemente em São Roque, e recebemos também denúncias de múltiplos assaltos na freguesia do Monte e no Estreito de Câmara de Lobos." PAN Madeira

Neste sentido, continua o PAN Madeira, é necessário um "aumento urgente e estratégico da presença policial nas zonas mais afetadas pela criminalidade, com patrulhas regulares e visíveis". Propõem igualmente a criação de uma comissão de avaliação das condições e recursos das forças de segurança, garantindo que estas estejam devidamente equipadas e preparadas para responder eficazmente a incidentes de segurança. E ainda, promover campanhas junto da população para comportamentos preventivos e educar sobre como agir em situações de perigo, bem como aumentar a comunicação entre a comunidade e as autoridades.

"A segurança das nossas comunidades não pode ser negligenciada. A crescente onda de criminalidade no Funchal e arredores exige uma resposta clara e eficaz. Não podemos permitir que os nossos cidadãos vivam com medo, sendo fundamental garantir melhores condições e reforço de recursos humanos dos agentes de segurança pública. O PAN Madeira exige medidas imediatas e apela a um reforço do policiamento para proteger a população e restaurar a confiança nas autoridades." Válter Ramos, Comissário Politico do PAN Madeira

O PAN defende ainda reforçar a cooperação entre as autarquias locais e as forças de segurança, para garantir uma abordagem integrada e coordenada no combate ao crime. "O PAN Madeira continuará a acompanhar esta situação de perto, e não hesitará em propor novas medidas que visem garantir a segurança de todos os madeirenses", concluem.