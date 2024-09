Mulheres socialistas pedem políticas que garantam "a todos o direito a uma habitação condigna e acessível"

As Mulheres Socialistas da Madeira promoveram este sábado, 21 de Setembro, mais uma edição da iniciativa ‘Café Socialista’, desta vez em Santa Cruz, subordinado à temática da habitação.

No decorrer da iniciativa, que teve em vista promover o debate e a reflexão sobre a habitação, um dos temas mais preocupantes na Região e no País, a dirigente da estrutura socialista, Cátia Vieira Pestana, alertou para facto de a Madeira "estar no topo das regiões mais caras de Portugal quanto aos valores da habitação por metro quadrado e de o Funchal ocupar o segundo lugar, seguindo-se a Lisboa, no arrendamento de quartos". Como adiantou, o problema é transversal, atingindo de igual forma jovens e menos jovens, “mas o que vemos ao nível de políticas sociais é muito pouco face à verdadeira dimensão do problema”.

“Não podemos viver numa região que privilegia uma franja da população, em detrimento da maioria. Temos de investir em políticas públicas que garantam a todos o direito a uma habitação condigna e acessível”, salientou Cátia Vieira Pestana.

“Vivemos há tempo demais mergulhados numa profunda e grave crise de habitação na Madeira”, afirmou a presidente do grupo.

A dirigente socialista defendeu, por isso, mais investimento do Orçamento da Região na construção de mais habitação, considerando igualmente “importante e urgente” o financiamento à 1.ª habitação e a criação de novos mecanismos de apoio a quem tem dificuldade em pagar rendas e prestações ao banco, privilegiando também um maior incentivo às cooperativas de habitação e a assinatura de contratos-programa com as autarquias para a construção de casas.

O ‘Café Socialista’ é uma iniciativa das Mulheres Socialistas da Madeira que acontece mensalmente, em diversos pontos da ilha, e que consiste numa conversa que reúne militantes, simpatizantes e a comunidade em geral, jovens e menos jovens, homens e mulheres, incentivando-os a pensar em voz alta sobre os mais variados assuntos.

O ‘Café Socialista’ regressa no início de Outubro, para assinalar o Dia do Professor, com uma conversa sobre o estado da Educação.