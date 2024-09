Madeira Parques promove conferência sobre Ordenamento do Território

A Madeira Parques Empresariais (MPE), organismo tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, promove, amanhã, dia 25 de Setembro, a partir das 9h30 no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a conferência 'Ordenamento e Desafio Territorial, e Comunidades de Energia em Autoconsumo Colectivo - Desafios e perspetivas, para os Parques Empresariais'.

A iniciativa conta com a colaboração da autarquia do Funchal, da Direcção Regional de Ordenamento do Território e da Direcção Regional de Energia.

"Esta conferência insere-se num conjunto de iniciativas plasmadas no Plano de Actividades da MPE, no qual, e por via da cooperação institucional com o Município do Funchal, foi iniciado em 2022, um ciclo anual de conferências subordinado à temática do Ordenamento do Território, convidando vários especialistas para abordar temáticas mais diversas", indica nota à imprensa.

Na conferência de amanhã, o vereador da CMF, João Rodrigues, abordará o 'PDM do Funchal e seus desafios futuros' e o presidente do Conselho de Administração da MPE, Gonçalo Pimenta, falará sobre 'A Importância na captação de investimento privado para os parques empresariais, e o trabalho desenvolvido pela MPE'. Já o director regional do Ordenamento do Território, Ilídio Sousa, fará uma intervenção sobre 'O papel dos parques empresariais, e a sua importância para um correcto ordenamento do território na RAM' e, finalmente, o director regional da Energia, Estevão Abreu, abordará as 'Comunidades de Energia em Autoconsumo Colectivo nos parques empresariais'. Esta iniciativa tem acesso gratuito.

"A MPE é uma sociedade de capitais exclusivamente públicos, criada por via do Decreto Legislativo Regional n.º 28/2001/M, que especifica que o seu objecto social determina a concessão de serviço público de criação, instalação, gestão, exploração, e promoção dos parques empresariais. A MPE gere 12 parques empresariais, com 436 lotes. Actualmente trabalham cerca de 2.246 trabalhadores em empresas localizadas nos parques empresariais da RAM", conclui a mesma nota.