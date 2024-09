Curto-circuito mobilizou bombeiros no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, ontem à noite, para uma suspeita de incêndio no Complexo Habitacional do Canto do Muro, no Funchal.

Para o local, por volta das 23 horas, foram mobilizados nove elementos, auxiliados por três viaturas, mas quando lá chegaram verificaram que se tratava de um curto-circuito numa das casas, tendo feito a ventilação do espaço.