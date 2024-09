FC Porto isola-se no segundo lugar ao vencer em Guimarães com golos de Samu e Pepê

O FC Porto venceu hoje no terreno do Vitória de Guimarães, por 3-0, em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com dois golos de Samu e um de Pepê, isolando-se no segundo lugar.

Samu 'bisou' para os golos dos 'dragões', aos 47 e 59 minutos, e Pepê fixou o resultado, aos 88, deixando os 'azuis e brancos' no segundo lugar, com os mesmos 15 pontos do líder Sporting, que recebe o AVS, no domingo.

Com esta derrota, o Vitória de Guimarães cai para o quarto lugar, agora em igualdade com o Santa Clara, que venceu hoje em casa o Estrela da Amadora, e ao alcance de Famalicão e Benfica, que ainda defrontam nesta ronda Moreirense e Boavista, respetivamente.