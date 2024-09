Ambiente 'gelado' nos Barreiros com golo madrugador e 2-0 ao intervalo

Marítimo e Nacional jogam hoje, num dia com várias outras competições, não só no futebol, como noutras modalidades. As duas equipas madeirenses, a competirem, respectivamente, na II e I Liga, jogam em casa e fora e procuram objectivos distintos. Enquanto os maritimistas procuram não descolar das equipas da frente, ocupando o meio da tabela com 5 pontos em 4 jogos, os nacionalistas procuram descolar das equipas do fim da tabela, ocupando os últimos lugares com 4 pontos.