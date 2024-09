I Regata de Canoas Tradicionais junta 19 embarcações em Câmara de Lobos

Câmara de Lobos acolhe, este domingo, 22 de Setembro, a partir das 16 horas, a I Regata de Canoas Tradicionais. Esta é uma iniciativa no âmbito das Comemorações da Semana Europeia da Mobilidade, numa parceria entre o Município de Câmara de Lobos, a Associação Náutica de Câmara de Lobos e a Associação Regional de Canoagem da Madeira.

O evento quer promover a mobilidade sustentável, o património marítimo local e o incentivo ao uso de transportes não motorizados, "reforçando o compromisso do concelho com a redução da pegada de carbono e a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes".

Há já 19 embarcações inscritas, sendo que o tiro de partida será dado na Baía de Câmara de Lobos, onde as canoas se alinharão no ponto de partida em frente à Praia do Vigário. Quanto ao percurso, terá uma extensão de 2,5 quilómetros, até ao limite este da Reserva Marítima do Cabo Girão, regressando ao ponto de partida. Haverá prémios para todos os participantes.

"Este evento, procura valorizar o património piscatório de Câmara de Lobos, as tradições locais e o mar como parte integrante da vida da comunidade. A participação de equipas de concelhos, como Porto Moniz e Funchal, é possibilitada através do apoio das respetivas autarquias no transporte das embarcações, uma colaboração que o Município de Câmara de Lobos agradece publicamente", refere nota à imprensa.

Mais acrescenta que "além de um evento desportivo e cultural, esta regata reforça o compromisso do Município de Câmara de Lobos com a promoção de uma cidadania ativa, bem como a preservação e valorização das tradições locais, oferecendo à população uma experiência de convívio e celebração da identidade marítima da região".