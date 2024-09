Ronaldo marca na estreia de Pioli e no regresso do Al Nassr aos triunfos

Cristiano Ronaldo fez hoje um dos golos no regresso do Al Nassr às vitórias, na estreia do novo técnico, o italiano Stefano Pioli, no triunfo por 3-0 no campo do Al Ettifaq, na Liga saudita de futebol.

Na quarta jornada, o avançado português marcou e abriu a contagem aos 33 minutos, de grande penalidade, naquele que foi o primeiro jogo de Pioli no emblema de Riade, depois de render o português Luís Castro, despedido durante a semana.

Ronaldo regressou à equipa depois de ter falhado a estreia na Liga dos Campeões asiática devido a um problema viral.

Também com Otávio no 'onze', o Al Nassr confirmou o triunfo com remates certeiros de Sealem Al Nadji, aos 56 minutos, e do brasileiro Talisca, ex-Benfica, aos 71, em dois lances com assistência do senegalês Sadio Mané.

O Al Nassr, que vinha de dois jogos em vencer em todas as provas, subiu provisoriamente ao quarto posto do campeonato saudita, com oito pontos, menos um que o Al Ettifaq, de Steven Gerrard, que deixou fugir os primeiros pontos na competição.

Nesta partida, o técnico inglês lançou o jovem avançado português (19 anos) João Costa na segunda parte.