Marítimo e Camacha estreiam-se na Taça Portugal 2024/25

A segunda eliminatória da edição 2024/2025 da Taça de Portugal arranca este fim-de-semana, com as equipas madeirenses Marítimo e Camacha a estrearem-se hoje na competição. Ambas as equipas, embora em divisões diferentes, entram em campo com a mesma determinação de deixar a sua marca na prova rainha do futebol português.

O Marítimo, que pelo segundo ano consecutivo compete na II Liga, enfrenta a Taça de Portugal como uma oportunidade para retomar o caminho das vitórias e recuperar a confiança dos adeptos. Os verde-rubros deslocam-se ao norte do país para defrontar o Pevidém, numa partida agendada para as 14 horas, no Parque de Jogos Albano Martins Coelho Lima.

Já a Associação Desportiva da Camacha, que compete no Campeonato de Portugal, está ciente das dificuldades que a prova acarreta, mas entra em campo com o espírito guerreiro que sempre caracterizou as equipas da Madeira. A formação do concelho de Santa Cruz, pretende causar sensação na Taça e avançar o mais longe possível. Para isso, espera vencer, em casa, no Complexo Desportivo da Camacha, o UD Leiria, em partida agendada para as 16h15.

Ambos os jogos contam com transmissão televisiva no Canal 11.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Draw da 11.ª edição do Torneio Vinhos Barbeito Madeira, no Clube de Golf Santo da Serra;

- 10h00 às 19h00 - Dia da Juventude, no Centro da Vila da Camacha;

- 17h00 - Apresentação do II Festival de Curtas das Casas do Povo, no Auditório do Centro Cívico da freguesia do Curral das Freiras;

- 18h00 - Concerto Quinteto de Sopros 'Solistas OCM', na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 20h00 - Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula apresenta o seu concerto de 38.º aniversário, no Salão Paroquial de Gaula – Igreja de Nossa Senhora da Luz;

- 21h00 - Concerto a solo de Sandy Kilpatrick, no Auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF);

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional da Paz, Dia Mundial do Doente de Alzheimer, Dia Nacional do Contabilista Certificado, Dia Internacional do Minigolfe e Dia Mundial da Gratidão;

- Este é o ducentésimo sexagésimo quinto dia do ano. Faltam 101 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1866 - Nasce o escritor, jornalista, sociólogo e historiador inglês Herbert George Wells, H. G. Wells, autor de "A Guerra dos Mundos" e "A Máquina do Tempo".

1895 - Abre a primeira fábrica de automóveis, a Duryea Motor Wagon Company, em Springfield, Massachusetts.

1930 - Johann Ostermeyer patenteia o flash.

1949 - É proclamada a República Popular da China.

1964 - Independência da ilha de Malta.

1972 - A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece Porto Rico colónia norte-americana, com direito à independência.

1979 - José Eduardo dos Santos é investido nos cargos de Presidente da República Popular de Angola e comandante-em-chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA).

1985 - Onze reclusos, dez dos quais arguidos no processo FP25, evadem-se da penitenciária de Lisboa.

1990 - Portugal ratifica a Convenção sobre os Direitos da Criança (adotada pela ONU a 20 de novembro de 1989).

1993 - O Fundo das Nações unidas para a Infância (UNICEF) revela o decréscimo em mais de 50 por cento da mortalidade infantil em Portugal, após a Revolução de 25 de Abril de 1974.

2001 - É lançado o Destak, primeiro jornal gratuito português. Inicialmente semanário passou a diário em 2004.

2002 - O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, apela a "todas as nações e a todos os povos" a cessarem as hostilidades, durante 24 horas, na celebração do primeiro Dia Internacional da Paz.

2003 - A atleta Vanessa Fernandes vence pela primeira vez uma etapa da Taça do Mundo de triatlo, em Madrid, Espanha.

2008 - A língua portuguesa passa a poder ser utilizada nas intervenções da abertura e debate geral da 63.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, depois de Portugal ter assegurado a tradução simultânea para as seis línguas oficias da organização, inglês, francês, espanhol, russo, árabe e chinês.

2012 - O Conselho de Estado reúne-se e o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, informa o órgão consultivo do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, que está disponível para, no quadro da concertação social, "estudar alternativas" à alteração da TSU (Taxa Social Única) e assegura estarem "ultrapassadas as dificuldades que poderiam afetar a solidez da coligação partidária que apoia o Governo".

- Milhares de pessoas protestam à porta do Palácio de Belém, em Lisboa, onde decorre o Conselho de Estado. Durante horas, pedem a demissão do Governo e algumas pessoas são detidas pelo arremesso de petardos.

2015 - Em Angola, o "rapper" e ativista luso-angolano Luaty Beirão, de 33 anos, inicia uma greve de fome alegando excesso de prisão preventiva (preso desde 20 junho) e exigindo, juntamente com mais detidos, aguardar julgamento em liberdade.

2018 - O Parlamento aprova o novo diploma que assegura o direito de preferência dos arrendatários na transmissão de habitações, com as propostas do PS e do PSD relativamente ao requisito de "local arrendado há mais de dois anos".

2022 - O Papa Francisco denuncia, após a audiência geral no Vaticano, "as monstruosidades" e a "selvajaria" que estão a acontecer na Ucrânia, onde está atualmente o seu representante, o cardeal Konrad Krajewski.

- O Presidente norte-americano, Joe Biden, na sua intervenção na Assembleia Geral da ONU, que decorre em Nova Iorque, condena a "ameaça nuclear sobre a Europa" feita pelo seu homólogo russo, Vladimir Putin, e acusa a Rússia de "violar descaradamente" os valores das Nações Unidas.

2023 - O Conselho de Ministros aprova três medidas no crédito à habitação para mitigar nas famílias o impacto da subida das taxas de juro. Uma das medidas garante que a taxa de juro não ultrapassa 70% do indexante (Euribor), alarga de 720 para 800 euros o apoio à bonificação dos juros do crédito à habitação e mantém a suspensão da comissão por reembolso antecipado do empréstimo da casa.

- O bispo auxiliar de Lisboa, e futuro cardeal, Américo Aguiar é nomeado bispo de Setúbal pelo Papa Francisco.

PENSAMENTO DO DIA: