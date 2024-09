Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos assinala 16ª aniversário este mês

A Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos da ComCORDAS – Associação Cultural, comemora neste mês de Setembro o seu 16º Aniversário. As comemorações já se iniciaram no passado dia 8 com uma celebração eucarística na Igreja do Carmo, onde houve oportunidade de serem benzidos os instrumentos da orquestra.

As comemorações continuam, no próximo dia 15, com um concerto da Orquestra de Bandolins no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos. Este contará com um grupo convidado que actuará juntamente com a orquestra. Trata-se do Quarteto de Guitarras CONCORDIS, do Algarve, que é formado por 4 guitarristas portugueses, mas que têm uma carreira internacional, tendo um vasto currículo de concertos por todo o mundo.

O Quarteto não só atuará a solo, mas também com a orquestra. O ponto alto do concerto será a junção dos dois, onde será interpretado o Concerto Andaluz, para 4 Guitarras e Orquestra de Joaquin Rodrigo, um conceituado compositor espanhol.

A Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos tem pisado vários palcos em concertos multifacetados, tendo inclusive actuado no decorrer deste ano em Áustria e em Itália.

Em nota enviada pela ComCORDAS – Associação Cultural é referido que um dos grandes objectivos da Orquestra é "divulgar a tradição bandolinística há muito enraizada na Madeira, quer na região, quer em palcos internacionais e também nacionais, como será o caso do concerto agendado para o Algarve no dia 21 deste mês".

"Para as crianças e jovens que constituem esta orquestra é um orgulho representar a nossa região e levar a nossa bandeira mais além e mostrar que a cultura faz parte da sua vivência", refere.

Desde a sua fundação, a direção artística da Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos está a cargo da professora Helena Sousa.