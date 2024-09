Autarquia de Câmara de Lobos associa-se à Semana Europeia do Desporto

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos volta a associar-se às comemorações da Semana Europeia do Desporto, através da dinamização de diversas actividades. O evento pretende incentivar e melhorar a prática de actividade física e desportiva, bem como divulgar e reconhecer o esforço e dedicação dos clubes e agentes desportivos que representam o concelho.

Em nota enviada à comunicação social, a autarquia explica que a cidade de Câmara de Lobos contará com uma diversidade de iniciativas e actividades, estruturadas "de forma acessível, inclusiva e fundamentada nas necessidades e características locais. Pretende-se, assim, envolver toda a comunidade, independentemente da idade, estatuto socioeconómico, aptidão física e ligação profissional ou pessoal ao desporto e actividade física".

Neste sentido, esta 2.ª edição contará com o 'V Seminário Regional dos Municípios Amigos do Desporto – Estratégias para o Envelhecimento Activo e Saudável', no dia 24 de Setembro, no Museu de Imprensa, com a participação de dois especialistas nacionais. No seminário serão abordadas temáticas de especial relevância, não só para os responsáveis pelo planeamento e implementação de atividades físicas e desportivas e a população sénior, como também para os praticantes desportivos e população em geral.

No dia 28 de Setembro será possível praticar actividades lúdicas e desportivas com acesso livre e gratuito no centro da cidade. Estas iniciativas são destinadas a miúdos e graúdos, tais como a Prova de Orientação, Atividades de Lazer Run e Insufláveis.

Destaque, ainda, para a exposição 'Retrato Desportivo Câmara de Lobos 2024', no Museu de Imprensa, e a apresentação e divulgação do 'Guia Anual de Atividade Física e Desportiva no concelho de Câmara de Lobos 2024' e da 'Carta das Instalações Desportivas de Câmara de Lobos'.

Para obter mais informações sobre as atividades, horários e locais, poderá consultar o programa completo no site e redes sociais oficiais da autarquia.