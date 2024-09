Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

“Circo” acaba em liberdade. Os oito arguidos do caso ‘Ab Initio’ foram soltos, mas estão proibidos de contactar entre si e são obrigados a pedir autorização para sair da Região. A medida mais gravosa foi para Bruno Freitas (na foto, a sair do tribunal) que tem de abandonar o cargo de presidente do IASaúde * Ministério Público tinha pedido prisão preventiva para o empresário Humberto Drumond e caução para outros dois arguidos, incluindo Carlos Teles, mas a juíza não aplicou * Colectivo de advogados de defesa condena o “circo” criado pelo MP * Autarca da Calheta vai continuar em funções * Operação ‘Ab Initio’ tem ainda dezenas de suspeitos que poderão ser constituídos arguidos * Conheça os passos que se seguem na operação judicial. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler das página 2 a 5.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Nacional desilude. Alvinegros perdem em casa com o Braga, por 3-0, e somam a quarta derrota em seis jogos.

Fique também a saber que República falha prazo de entrega do relatório sobre mobilidade.

E, por fim, 34 milhões de euros para a coesão territorial.

