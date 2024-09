Quinta edição do Fitness Summit Madeira acontece dia 28

No próximo dia 28 de Setembro acontece a 5.ª edição do Fitness Summit Madeira 24', organizada pela Câmara Municipal do Funchal, pela Portugal Activo – Plataforma Madeira e pela Direcção Regional do Desporto, contando também com o apoio da FrenteMar Funchal. O evento irá acontecer nos Jardins do lido, no Funchal. entre as entre as 9h00 e as 19h00.

Além do programa que pode consultar na foto, saiba que o objectivo do Fitness Summit Madeira é "garantir que a região autónoma da madeira está alinhada com os objetivos da organização mundial de saúde, que lançou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o nosso planeta até 2030, entre eles, garantir que todas as pessoas desfrutem de saúde. Como sabemos a saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim, viver com qualidade de vida".

Acreditando que "o Fitness é um dos veículos para alcançar saúde e qualidade de vida, uma vez que disponibiliza às pessoas exercício físico estruturado e orientado", a organização refere ainda que "o Fitness é uma forma de atividade física sem competição, onde a pessoa está focada em melhorar as suas capacidade de forma divertida".

Aliás, "é essencial para melhorar a saúde, o bem-estar físico, psicológico e mental, sendo um fator indispensável na promoção da qualidade de vida dos cidadãos", sendo "igualmente relevante no combate aos comportamentos sedentários, cada vez mais acentuados nas sociedades ocidentais. Sabemos hoje que a redução da atividade física, para além do impacto negativo sobre várias áreas da nossa na sociedade, incluindo a dimensão económica e financeira, tem um efeito direto sobre a melhoria da saúde, da felicidade e da produtividade dos cidadãos", acrescenta.

E termina, frisando que "por outro lado, o desporto é uma das expressões culturais e sociais de comportamento humano, que mais impacto e relevância apresenta na transmissão de um conjunto de valores fundamentais para a estruturação da nossa vida comunitária e para o desenvolvimento cabal de cada um dos cidadãos, contribuindo para reforçar a inclusão, a tolerância, a cidadania, a superação e a paz", salienta objectivos nobres.

De acesso livre poderá ainda assim inscrever-se, entrando na página do evento usando o QR Code.