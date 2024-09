Club Sport Marítimo faz 114 anos esta sexta-feira

O Club Sport Marítimo comemora esta sexta-feira o seu 114.º aniversário, tendo anunciado hoje, no seu site oficial o programado que conta com várias actividades.

"O dia de aniversário irá começar com o habitual hastear das bandeiras na sede do Clube, pelas 9h15, no Almirante Reis, onde se segue a colocação da coroa de flores na estátua do jogador do Marítimo", começa por avançar a colectividade.

"Mais tarde, a partir das 10h00, as comemorações prolongam-se para Santo António onde haverá o hastear das bandeiras no Complexo do Marítimo, a inauguração da placa em homenagem à primeira qualificação europeia da equipa de andebol e a Eucaristia (10h30) na Capela do Marítimo, culminando com o cântico de parabéns ao emblema maritimista."

Além disso e já no dia de hoje algumas escolas da Região terão a oportunidade de visitar os recantos do Museu e Estádio do Marítimo, entre eles o Arquivo Adelino Rodrigues.

O clube adianta ainda que ao adquirir a edição de sexta-feira, dia 20 de setembro, do JM-Madeira e/ou DIÁRIO de Notícias da Madeira receberá um boletim especial alusivo ao aniversário do clube.