Unidade de Alzheimer 'O Dragoeiro' assinala terceiro aniversário

A Unidade de Alzheimer da Madeira – Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava, assinala hoje o seu 3.º aniversário, numa cerimónia que irá contar com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, a partir das 16h30.

Na sequência do aumento significativo das demências, nomeadamente a Doença de Alzheimer, o Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava, surgiu em 2021 com uma resposta social inovadora na Região, a Unidade de Alzheimer – Dragoeiro.

Esta instituição conta com duas respostas sociais: Internamento, com capacidade para 15 camas protocoladas com o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) e 3 camas privadas, e Unidade de Dia, com capacidade para 45 clientes, protocoladas com o ISSM.

Em 2022, em entrevista à Agência Eclesia, Dina Pereira, directora técnica, disse que a unidade "dá resposta a uma necessidade da comunidade" e que o horário alargado ajuda as famílias.

"A parte do dia em que o utente passa cá é uma ajuda, os familiares sabem que estão bem entregues, com segurança e estão a ser estimulados para não deixar avançar a demência; somos procurados também por ter horário alargado e proporcionar a higiene e jantar cá", explicava.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h30 - JPP realiza acção política junto ao Restaurante Vista Alegre, Estrada João Gonçalves Zarco, Campanário.

- 12h00 - PSD Madeira promove iniciativa política, em frente à porta principal da Escola Secundária Jaime Moniz

12h00 - Conferência imprensa da apresentação do evento internacional MIUS Madeira Island Ultra Swim no Auditório Casa-Museu Frederico de Freitas

15h30 - José Manuel Rodrigues, recebe, em audiência, Manuel García, deputado venezuelano no exílio, eleito pelo Estado de Aragua, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 16h30 - Miguel Albuquerque vai estar presente nas comemorações do 3.º aniversário da Unidade de Alzheimer da Madeira – Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava

- 18h00 - Concerto do projecto Rakyiah Duo, da Associação Cupio Musicorum, no Pátio da Estação do Monte

- 18h00 - Inauguração da Exposição de Pintura 'Fado Tropical', de Sérgio Remondes, na Galeria Lourdes - Câmara de Lobos

- 18h30 - Lançamento da obra 'Bruxas e Diabos', de Xavier Miguel, no Colégio Jesuítas - Funchal

- 19h30 - 220.º Aniversário da Casa do Palheiro, nos Jardins da Casa do Palheiro

- 21h00 - Encontro com o Cinema 'Avó', no Centro Cultural John Dos Passos, Ponta do Sol

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Sépsis;

- Este é o ducentésimo quinquagésimo sétimo dia do ano. Faltam 109 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1598 - Morre, com 71 anos, Filipe II de Espanha, I de Portugal.

1877 - Morre, aos 67 anos, Alexandre Herculano, escritor, político, historiador, figura cimeira do Romantismo português, último presidente do Município de Belém, autor de "Eurico, o Presbítero".

1940 - II Guerra Mundial. Bombas alemãs atingem o Palácio de Buckingham, em Londres.

1967 - Realiza-se o primeiro voo a jato entre Lisboa e a ilha cabo-verdiana do Sal num "Boeing 727".

1968 - A Checoslováquia impõe a censura à imprensa, sob pressão das forças soviéticas de ocupação.

1988 - O líder da Organização de Libertação da Palestina Yasser Arafat é recebido no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França.

1989 - Realiza-se a maior marcha anti-apartheid na África do Sul, liderada pelo bispo anglicano Desmond Tutu.

1991 - O primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva, preside à cerimónia da conclusão do último troço da autoestrada Lisboa-Porto, iniciada 30 anos antes, com os novos 86,9 km na zona de Leiria.

1993 - Assinatura do Tratado de Paz para o Médio Oriente, pelo primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin e o líder da OLP Yasser Arafat, em Washington, Estados Unidos.

1994 - Encerra, no Cairo, Egipto, a conferência das Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento, com a aprovação de um programa de ação para os próximos 20 anos, destinado a travar a explosão demográfica que ameaça a terra.

2006 - Os três canais portugueses de televisão com sinal aberto - RTP, SIC e TVI - assinam um acordo de autorregulação sobre áreas da programação.

2008 - Portugal e Venezuela assinam no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, Vednezuela, nove novos acordos de cooperação bilateral que vão permitir a ambos países avançar com projetos nos setores elétrico, agroalimentar e habitação.

2015 - O ministro do Interior da Alemanha, Thomas de Maizière, anuncia a reintrodução provisória dos controlos das fronteiras, para 'conter o afluxo de refugiados chegados à Alemanha'.

2016 - O Presidente norte-americano, Barack Obama, renova por mais um ano a designada Lei do Comércio com o Inimigo, um estatuto de 1917 que sustenta o embargo económico imposto a Cuba, o que prolonga as sanções ao regime cubano.

2017 - O recordista internacional da maior viagem em kitesurf sem paragens, o português Francisco Lufinha, chega a Oeiras e fixa um novo recorde mundial de travessia de kitesurf em dupla, ao percorrer 1.646 quilómetros.

2021 - A Direção Geral de Saúde reitera que o uso de máscara "é uma medida eficaz na prevenção da transmissão de SARS-CoV-2", frisando que, apesar do fim da obrigatoriedade da sua utilização no exterior, o porte desta "continua a ser uma importante medida de contenção da infeção, sobretudo em ambientes e populações com maior risco".

