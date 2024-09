Marítimo derrotado em casa na estreia de Silas

O Marítimo perdeu nos Barreiros com o Alverca por 2-1, em jogo da 5.ª jornada da II Liga, na estreia de Jorge Silas ao comando do emblema do Almirante Reis, num jogo que contou com 6.121 espectadores e que ficou marcado pelo impedimento da entrada de adeptos da casa por envergarem camisolas dos Fanatics.

Os verde-rubros não poderiam ter entrado da pior maneira no encontro, sofrendo um golo madrugador por Fernando Varela aos 2’ e consentindo o segundo tento por Anthony Carter aos 18’, naquelas que foram praticamente as únicas oportunidades criadas pela turma ribatejana em todo o jogo.

Ambiente 'gelado' nos Barreiros com golo madrugador e 2-0 ao intervalo A estreia de Jorge Silas como novo treinador do Marítimo não começou da melhor, com os 'verde rubros', a perder em casa com o Alverca, por 0-2, ao intervalo.

Na segunda parte Silas operou alterações na tentativa de cavalgar a equipa para o ataque, o Marítimo continuou a pressionar o Alverca mas não criou ocasiões soberanas de perigo.

Aos 73’ gritou-se golo nos Barreiros, num lance em que Martim Tavares se fez ao lance condicionando a acção do defesa do Alverca, João Bravinho, que acabou por empurrar a bola para a baliza. Contudo, o auto-golo viria a ser anulado por fora-de-jogo, numa decisão tomada pelo árbitro após a análise do VAR.

Igor Julião ainda reagiu nos descontos 90+7’ respondendo de cabeça a um centro mas foi insuficiente para chegar ao empate.

Jorge Silas sucedeu a Fábio Pereira no comando técnico dos verde-rubros, afastado depois da goleada (5-1) em Portimão, mas não foi feliz na estreia.

Com este resultado, os madeirenses mantêm 5 pontos, caindo para o 13.º lugar, deixando-se ultrapassar pelo Alverca que ascendeu ao 9.º posto, somando 6 pontos.

Na próxima jornada (6.ª), o Marítimo desloca-se a Leiria, actual 6.º classificado (8 pontos).