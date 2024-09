José Artur Camacho Rodrigues saiu da Dupla DP em 2018

Na notícia publicada na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, relativamente à notícia sobre os contratos das empresas de Humberto Drumond e Miguel Nóbrega, no âmbito da investigação da Operação ‘Ab Initio’, publicámos um gráfico que inclui um nome na Dupla DP que erradamente não lá deveria constar.

Trata-se do nome de José Artur Camacho Rodrigues, cuja cessação de funções foi deliberada a 17 de Setembro de 2018 e publicada a 5 de Novembro a 2018, no ‘site’ das Publicações de Actos Societários e de outras entidades, do Ministério da Justiça.

Pelo sucedido pedimos desculpa ao visado e aos leitores do DIÁRIO.