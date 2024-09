Rodrigues destaca papel da PSP ao novo comandante

O novo Comandante da Polícia de Segurança Pública da Madeira, superintendente Ricardo Matos, apresentou cumprimentos ao Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, esta terça-feira, em audiência, oportunidade em que fez questão de manifestar o agrado e a “enorme honra” com que abraça a missão que lhe foi confiada.

“É uma enorme honra e um enorme desafio poder contribuir para que a segurança da Madeira se mantenha e seja um cartão de visita. Somos uma Região segura e queremos que esta imagem se mantenha”, afirmou.

O presidente do Parlamento madeirense aproveitou a ocasião para felicitar Ricardo Matos pelas novas funções e agradeceu, em nome dos madeirenses, o valioso contributo que a Polícia de Segurança Pública tem dado ao arquipélago, quer no combate à criminalidade e à sinistralidade, quer no apoio à população em situações mais delicadas, como a tragédia do 20 de fevereiro de 2010 e dos incêndios que deflagraram na Região em 2016 e neste verão. José Manuel Rodrigues considera que esta força de segurança tem vindo a desempenhar um trabalho notável na nossa sociedade e fez votos para que o comando regional, agora liderado por Ricardo Matos, se mantenha nessa senda.