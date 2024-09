Primeiro interrogatório judicial do caso ‘AB INITIO’ agendado para as 9h30 de amanhã

O primeiro interrogatório judicial dos oito arguidos detidos no âmbito do processo ‘AB INITIO’ foi agendado para as 9h30 desta quinta-feira, no Juízo de Instrução Criminal do Funchal, no Palácio da Justiça.

Os sete advogados já contratados devem comparecer no tribunal às 9 horas para tomar conhecimento do processo. Há um arguido que será representado pela defesa pública.

Conforme noticiou o DIÁRIO, envolvidos estão o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, o ex-secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, o ex-director regional da Agricultura, Paulo Santos, os empresários Humberto Drumond e Miguel Nóbrega, o presidente do IASaúde, Bruno Freitas, e ainda duas funcionárias da Secretaria Regional da Agricultura, Daniela Rodrigues e Cecília Aguiar.

Os arguidos deveriam ter sido presentes esta tarde à juíza Susana Mão de Ferro para primeiro interrogatório judicial, mas o caso só foi distribuído no final do dia. Até às 16 horas de hoje, o inquérito do Departamento Central de Investigação e Acção Penal de Lisboa não tinha dado entrada no tribunal.

Arguidos vão ser presentes a juiz esta tarde no Funchal Ao contrário do que havia sido inicialmente noticiado, os arguidos da operação 'AB INITIO' vão ser presentes, esta tarde, a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal do Funchal.

Os oito arguidos detidos no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela, têm até 48 horas para serem ouvidos em tribunal, um prazo que expira às 10 horas de amanhã.

Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de participação económica em negócio, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, prevaricação e financiamento proibido de partidos políticos.

Humberto Vasconcelos, Carlos Teles e Paulo Santos entre os detidos pela PJ Segundo o DIÁRIO apurou, os detidos pela PJ no âmbito da operação 'Ab Initio' são o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, o ex-secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, o ex-director regional da Agricultura, Paulo Santos, os empresários Humberto Drumond e Miguel Nóbrega, e ainda duas funcionárias da Secretaria Regional da Agricultura, Daniela Rodrigues e Cecília Aguiar.

Bruno Freitas, presidente do IASaúde, é o oitavo detido pela PJ na Madeira O nome do alto gestor público junta-se aos nomes de Humberto Vasconcelos, Carlos Teles, Paulo Santos, Humberto Drumond, Miguel Nóbrega e ainda duas funcionárias públicas