Campanha do PSD-Madeira para as eleições regionais em 2023 sob investigação da PJ

O financiamento da campanha do PSD-Madeira para as eleições regionais de 2023 é um dos aspectos sob investigação da PJ, através da mega-operação que está a ser desenvolvida hoje na Região.

Segundo apurou o DIÁRIO, a investigação criminal suspeita de empolamento de custos nos contratos estabelecidos entre organismos públicos e sociedades detidas e da esfera de influência do empresário Humberto Drumond com o alegado objectivo de saldar dívidas do PSD, resultantes de despesas da campanha partidária para as eleições legislativas regionais no ano passado.

Os 25 mandados de busca e apreensão que a PJ está a levar a curso visam recolher matéria probatória para fundamentar os indícios já na posse do Ministério Público e garantir robustez ao inquérito. Como tal, no decurso das diligências é possível que venham a ser feitas detenções se houver motivo.

Conforme o DIÁRIO noticiou, em causa estão suspeitas de irregularidades contratuais estabelecidas no período compreendido entre 2020 e 2024, estando na mira da PJ quatro crimes como participação económica em negócio, recebimento indevido de vantagem e financiamento partidário, prevaricação.