José Manuel Rodrigues vai participar em Encontro Internacional pela Paz em Paris

O Encontro Internacional pela Paz, que se realiza em Paris, entre os dias 22 e 24 de Setembro, vai contar com a participação do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. José Manuel Rodrigues foi um dos convidados para o evento organizado pela Comunidade de Sant’Egidio e pela Arquidiocese de Paris, que vai juntar representantes das principais religiões mundiais, e personalidades do campo da política, da sociedade civil e da cultura.

"De acordo com os dados da ONU (Organização das Nações Unidas), o mundo está a presenciar o maior número de conflitos violentos desde a II Guerra Mundial, existindo mais de 2 mil milhões de pessoas, um quarto da população mundial, a viverem em zonas afetadas pelos conflitos e pelas guerras. É precisamente para esta realidade que os dirigentes mundiais pedem uma reflexão profunda e uma atitude à escala global que seja capaz de travar a violência e de promover a convivência pacífica e a solidariedade", refere nota à imprensa.

Este encontro vai contar com testemunhos de pessoas que vivem em zonas de guerra, como são os casos da Ucrânia e de Gaza. O objectivo passa por dar voz "às pessoas que não se resignam perante tantas vítimas inocentes, perante milhares de deslocados e perante a devastação causada pela guerra, esta cimeira debate, também, o risco de alargamento dos conflitos a nível global".

José Manuel Rodrigues vai discursar no Fórum 21 onde o tema selecionado para análise foi a 'Convivência (Living Together)'. O grupo de trabalho é moderado por Mario Marazziti (Itália), da Comunidade de Sant’Egídio, e tem como palestrantes José Manuel Rodrigues (Portugal), Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira; Patricia Giunti (Itália), Presidente da Fundação Giorgio La Pira; Oliver Roy (França), orientalista e cientista político; Satish Kumar Modi (Índia), Diretor da Sociedade de Caridade Shri Durga; Yoshiharu Tomatsu (Japão), Presidente da organização Religions for Peace; Nicolas Guinard (França), da Organização Internacional da Francofonia; Ruzbeh Hodiwala (índia), representante do Zoroastrianismo, uma das religiões mais antigas do mundo; e Syuhud Sahudi Marsudi, Vice-Presidente do Conselho de Ulema da Indonésia.

"Entre as personalidades estão, também, o Presidente francês Emmanuel Macron e os mais altos representantes das Igrejas cristãs (o Arcebispo de Paris Laurent Ulrich, o Cardeal de Kinshasa, Fridolin Ambongo Besungu, o Patriarca Caldeu Louis Raphaël Sako, o Patriarca Assírio Mar Awa Royel, e o Arcebispo de Cantuária Justin Welby), do hebraísmo e do islamismo (com importantes delegações do Médio Oriente, do Paquistão e da Indonésia), do budismo, do hinduísmo e das religiões asiáticas, juntamente com muitos expoentes do mundo da economia e da cultura, como o académico francês Amin Maalouf, bem como o fundador da Comunidade de Sant'Egidio Andrea Riccardi", indica a mesma nota.