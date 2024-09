Comissão de inquérito aos fogos toma posse hoje

A Comissão de inquérito, a pedido do Partido Socialista (PS), sobre o 'Apuramento responsabilidade políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e o dia 26 de Agosto' toma posse esta quinta-feira, 19 de Setembro, pelas 15 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira.

A tomada de posse será presidida pela vice-presidente da ALM, Rubina Leal.

Tal como já noticiado pelo DIÁRIO, desta comissão fazem parte nove membros: quatro do PSD, dois do PS, dois do JPP e um do Chega.

Como referido, esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem a duração máxima de 180 dias contados da data da primeira reunião, sendo que poderá ser concedido um prazo adicional máximo de 90 dias para a conclusão do inquérito. Dispõe, ainda, de poderes especiais, nomeadamente de todos os poderes de investigação das autoridades judiciais, tendo direito à coadjuvação das autoridades judiciais e administrativas, nos mesmos termos que os tribunais.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h15 - 3.ª Audiência Julgamento Rede de Droga com Carros de Luxo

9h30 - Detidos da operação 'Ab Initio' levados a tribunal

11h30 - No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, a Câmara Municipal do Funchal realiza, na Escola Secundária Jaime Moniz, uma sessão intitulada 'Vamos Refletir sobre a Mobilidade Urbana', que se orientará para os alunos do ensino secundário e incidirá sobre diversas temáticas, com especial enfoque na prevenção rodoviária, transporte público coletivo, mobilidade sustentável, entre outros.

O painel será constituído pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, subintendente da Polícia de Segurança Pública, Fábio Castro, Presidente do Conselho de Administração da Horários do Funchal, Alexandro Gonçalves e o Diretor Regional da Direção Regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre, Rui Gonçalves.

12h30 - Tiago Margarido faz antevisão ao jogo Nacional - Sp. Braga no Estádio da Madeira;

18h00/21h00 -Eleição dos delegados para a Federação Portuguesa de Futebol;



19h00 - O cantor Filipe Passos apresenta um espectáculo no auditório do Jardim Municipal do Funchal;

21h30 - A Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto com o Quinteto de Metais Madbrass5, no Reid's Palace A Belmond Hotel.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 19 de Setembro:

1761 - O transporte de escravos para Portugal é proibido, assim como o tráfico de pessoas, no país.

1916 - Grande Guerra de (1914-1918). Travessia do Rovuma pela força expedicionária portuguesa a Moçambique. A África Oriental Alemã é invadida.

1946 - A TAP inicia atividade comercial com a ligação Lisboa-Madrid.

1952 - Os Estados Unidos negam a reentrada de Charlie Chaplin no país, depois de uma viagem a Inglaterra. Chaplin era acusado de subversão pelo Comité das Actividades Anti-americanas.

1971 - É inaugurado o aproveitamento hidroelétrico da Fajã da Nogueira, na Madeira.

1975 - Toma posse o VI Governo provisório português, liderado por Pinheiro de Azevedo.

1988 - A canção "Yesterday", do Beatles, recebe, em Nova Iorque, o prémio Million-Air por ter sido difundida cinco milhões de vezes, na rádio.

2000 - O judoca Nuno Delgado conquista o bronze, nos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália.

2004 - Acaba o serviço militar obrigatório, dois meses antes do previsto, por despacho do chefe do Estado-Maior do Exército.

2005 - A Coreia do Norte e os Estados Unidos comprometem-se a respeitar mutuamente a soberania dos dois países. A Coreia do Norte promete desistir de todos os programas nucleares e regressar, logo que possível, ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear.

2017 - Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter abala a cidade do México, no México, provocando várias centenas de mortos.

Vulcão Cumbre Vieja, Canárias

2021 - O vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, arquipélago das Canárias, entra em erupção.

2023 - A moção de censura do Chega ao XXIII Governo Constitucional de maioria absoluta liderada por António Costa é chumbada no parlamento com votos contra de PS, PCP, BE, PAN e Livre, abstenção do PSD, e votos a favor da IL e do partido proponente.

