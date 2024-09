Homem agredido esta madrugada em São Martinho

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados esta madrugada, pela 1h10, para uma agressão no Caminho de São Martinho, no Funchal.

A vítima, um homem de 47 anos, apresentava um corte no lábio.

Após ser socorrido pelos elementos da corporação, o agredido foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.