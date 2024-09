Petição lançada para destituir órgãos sociais da Associação de Futebol da Madeira

Foi lançada uma petição pública 'on-line' que pretende a destituição dos órgãos Sociais da Associação de Futebol da Madeira.

Em causa está a polémica nas eleições dos delegados da Associação de Futebol da Madeira para a Federação Portuguesa de Futebol.

A petição, que conta até ao momento com 84 assinaturas, menciona "que jamais se poderá aceitar que as posições ilegalmente assumidas representem todo o futebol e desporto madeirense", acrescentando que se trata de "matérias que violam o âmago da Constituição da República Portuguesa e os mais nobres ditames da ética no exercício de cargos".

"É absolutamente essencial que TODOS quantos gostam do fenómeno desportivo regional assumam a sua posição evitando conformismo, comodismo ou cobardia, tomando posição perante actos tão graves, emanados pela Associação de Futebol da Madeira", lê-se ainda.

A concluir, incita que "face ao exposto, os amantes do futebol da RAM exortam os dirigentes e presidentes do[s]clubes da Madeira a destituir com a máxima urgência os órgãos sociais da AFM".