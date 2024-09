Homem agredido numa casa-de-banho no Funchal

Um homem com cerca de 60 anos foi agredido esta manhã na casa-de-banho do Centro Comercial Anadia Shopping, no Funchal.

O sexagenário apresentava suspeita de fractura no nariz e tinha a cara ensanguentada. Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.