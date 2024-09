Bombeiros resgatam homem intoxicado na Ribeira João Gomes

Um homem, de 68 anos, foi resgatado do interior da Ribeira de João Gomes, no Funchal, após ter sofrido uma intoxição com um produto químico.

Sabe-se que o homem deslocou-se para a ribeira pelo seu próprio pé, não tendo, alegadamente, sofrido nenhuma queda. Posteriormente, foi resgatado pelos elementos da Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, socorrido por uma equipa da EMIR e transportado em estado grave para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.