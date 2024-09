Uma colisão entre um carro e uma mota, no cruzamento da Quinta do Leme, no Funchal, provocou esta manhã um ferido.

A vítima, um homem com cerca de 60 anos, apresentava escoriações nos braços e nas pernas e foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

De seguida foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.